РИАМО - 9 июл. Возгорание ликвидировали в частном доме деревни Гаврилова городского округа Лотошино, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:12 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, деревня Гаврилова, улица Центральная, дом 51», - сообщается на сайте.

В 16:10 была проведена ликвидация пожара. С пожаром боролись две единицы техники и семь человек.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 47 пожаров.