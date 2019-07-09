РИАМО - 9 июл. В связи с многочисленными жалобами жителей Одинцовского городского округа на загрязнение Немчиновского пруда специалисты министерства экологии и природопользования Московской области обследовали ряд потенциальных источников загрязнения, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Специалисты выполнили обследование коллектора, проходящего под торговым центром «Вегас», по которому течет река Чаченка, образующая Немчиновский пруд и берущая исток на территории Москвы. Сотрудники Минэкологии провели мониторинг совместно с представителями Росприроднадзора, «Мосводоканала», администрации Одинцовского городского округа и жителями села Немчиновка.

«В ходе обследования несанкционированных врезок в коллектор выявлено не было. Проверяющие также осмотрели частные домовладения, расположенные вблизи Немчиновского пруда. Как выяснилось, на участках установлены локальные очистные сооружения, сбросов в Немчиновский пруд не производится», — отмечается в материале.

Рабочая группа продолжает обследование. Сегодня планируется вести поиск источников загрязнения по руслу ручья Ольховка, который протекает по бетонированному каналу со стороны торгового центра «Кунцево».

«Река Чаченка протекает по территориям двух субъектов Федерации, поэтому, согласно законодательству, она подлежит федеральному надзору», — отметил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Он добавил, что Минэкологии постоянно осуществляет межведомственное взаимодействие с коллегами, чтобы установить виновников загрязнения реки и пруда.