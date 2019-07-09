РИАМО - 9 июл. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Старт» в подмосковном Реутове планируют завершить в 2020 году, сообщил журналистам во вторник глава городского округа Станислав Каторов.

В доме правительства Московской области во вторник прошла встреча губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главой Реутова Станиславом Каторовым и жителями, на которой обсудили приоритетные проекты для городского округа.

«На встрече с губернатором мы обсудили достройку спортивного объекта – это ФОК на стадионе «Старт». Я Андрею Юрьевичу доложил, что на сегодняшний день мы нашли инвестора, который готов этот ФОК достроить, передать часть площадей в муниципальную собственность уже в достроенном состоянии», - сказал Каторов,

Он отметил, что на базе ФОКа планируют создать академию вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева.

«Это большой проект, который помимо реконструкции ФОКа, также затронет наш стадион «Старт». На сегодняшний день мы проводим работы по кадастрированию данного объекта, выставление его на конкурс. С инвестором мы проговаривали, что в течение следующего года объект будет введен», - добавил Каторов.