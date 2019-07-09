РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 июл. Пять супружеских пар, отметивших в текущем году 25 и более лет совместной жизни, чествовали у Дворца бракосочетания в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи в минувший День любви, семьи и верности, сообщается на сайте администрации городского округа.

В торжественном мероприятии 8 июля приняли участие около 300 человек.

«8 июля мы чествовали пять супружеских пар, которые в 2019 году отмечают юбилей семейной жизни. Борис и Лидия Пайторовы, а также Виталий и Валентина Рудюк отметили 60 лет супружеской жизни, Михаил и Клавдия Панченко – 55 лет, Юрий и Валентина Ваковы – 50 лет, а Михаил Шапиро и Вера Буланова – 25 лет», – сказала начальник Балашихинского управления ЗАГС Лариса Яковенко.

Она добавила, что День семьи, любви и верности – праздник, который касается каждой семьи, всех тех, для кого любовь, верность, дом, дети, уважение к родителям, терпение и взаимопонимание – не пустой звук.