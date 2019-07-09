РИАМО – 9 июл. Стартует набор детей в хоккейную академию имени Владимира Петрова, открывшуюся в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«10 июля 2019 года начнет свою работу хоккейная академия имени Владимира Петрова в Красногорске. Занятия будут проводиться на новейшей арене, носящей имя легендарного хоккеиста», – отмечается в сообщении.

Академия хоккея проведет просмотровые тренировки для отбора детей в команды 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения, а также в команду юниоров.

«Занятия будут проходить на бюджетной основе. Также желающие могут записать своих детей 2011-2015 годов рождения на платные занятия по общей физической подготовке. Сам тренировочный сезон стартует со 2 сентября», – добавляется в материале.

Ледовая арена имени двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира Владимира Петрова представляет собой комплекс площадью 12615 квадратных метров.

В его стенах находятся две ледовые площадки, зал индивидуальной силовой подготовки, зал для игровых видов спорта и другие помещения для обеспечения качественного тренировочного процесса. Проект комплекса разрабатывался при непосредственном участии самого легендарного хоккеиста. Открытие арены состоялось в конце июня этого года.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что новая арена – это уникальный спортивный комплекс не только на карте региона, но и на территории России.

«Академия имени нашего прославленного хоккеиста станет кузницей спортсменов высочайшего класса, которые будут конкурентоспособны на мировом уровне. Под руководством 15 профессиональных тренеров и их помощников юные хоккеисты будут проходить все этапы спортивного становления, совершенствуя свое мастерство. Уверен, на этом льду будут зажигаться звезды российского хоккея», – резюмировал глава Минспорта Подмосковья.