РИАМО - 9 июл. На пяти участках дорог в городском округе Солнечногорск с целью снижения аварийности установили осевые ограждения, работа была проведена в рамках обеспечения безопасности дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ранее на Ленинградском шоссе на участках в черте городского округа установили кнопочные светофоры для пешеходов. В настоящее время здесь с целью повышения безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов, а также с целью предотвращения ДТП проводятся работы по установке осевых ограждений.

«Такие ограждения уже установлены на следующих участках: километр 54+840 – запрещение маневра разворота и выезда налево со второстепенной дороги на М-10 «Россия», установка ограждения; километр 56+090-56-406 – закрытие левого поворота и выезда от населенного пункта Савельево в сторону Санкт-Петербурга, также организация разворота на километре 57+000, установка ограждения», – отмечается в сообщении.

Аналогичную работу провели и на участках километр 63+300-63+630, где выполнили закрытие левого поворота в сторону учебного центра «Выстрел» и установили ограждение, километр 69+128, где закрыли левый поворот при выезде из населенного пункта Смирновка и установили ограждение, и на километре 71+285-71+700 – там установили ограждение.

Кроме того, в рамках снижения аварийности на дорогах и безопасности пешеходов в этом году в округе будет проложено 3,7 километра линий освещения, коммунальные службы установят новые фонари.