РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. Глава Королева Александр Ходырев проверил ход ремонта дороги в микрорайоне Юбилейный, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Во вторник Александр Ходырев открыл новую детскую площадку и проверил, как ведется ремонт дороги в микрорайоне Юбилейный.

«Во время прямых эфиров и в социальных сетях жители микрорайона жалуются на то, что мы про них забыли. Это не так. Благоустройство ведется во всем городе, в том числе и в микрорайонах. Сегодня (9 июля – ред.) посетил улицу Героев Курсантов, проконтролировал ход работ. Все идет по плану, отремонтировано около километра дороги и тротуаров», – сказал Ходырев.

В Королеве в этом году капитально отремонтируют 30 дорог общей площадью более 100 тысяч квадратных метров.