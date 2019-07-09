РИАМО – 9 июл. Новое производственно-складское здание будет возведено в Химках, все строительные работы планируют завершить к концу этого года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Ранее поступило извещение о начале строительства производственно-складского здания по адресу: Вашутинское шоссе, вблизи владения 17 в городском округе Химки.

«Объект предназначен для разгрузки и размещения промышленных товаров народного потребления в заводской упаковке. Единовременная вместимость склада предполагает 2 тысячи паллет», – отмечается в сообщении.

Площадь здания составит 2635 квадратных метров.

«Застройщиком выступает – ООО «МАКС», – уточнил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

После ввода объекта в эксплуатацию, численность работающих составит 50 человек в смену.

Завершение всех строительных работ запланировано на 4 квартал 2019 года.