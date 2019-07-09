РИАМО - 9 июл. Мероприятия по благоустройству трех улиц около хлопкопрядильной фабрики в Реутове планируют начать в следующем году, сообщила во вторник министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова в ходе встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с жителями Реутова.

Представитель управляющей компании, ответственный за проект ревитализации реутовской хлопкопрядильной фабрики Валерий Багдасарян в ходе встречи попросил оказать содействие по расширению и благоустройству улиц Парковая, Железнодоржная и Ашхабадская.

«У нас большой запрос на благоустройство общественных пространств. В этом году сдаем ряд объектов», - сказал Воробьев.

Губернатор уточнил у министра экономики и финансов Подмосковья, включены ли в программу по благоустройству улицы около хлопкопрядильной фабрики в Реутове.

«Эти объекты входят в проект «Территории роста», они есть в дорожной карте, но пока не обеспечены финансированием. В следующем году мы планируем включить их в бюджет», - заявила Мухтиярова.

Редевелопмент хлопкопрядильной фабрики в Реутове предполагает создание зон для размещения производств легкой индустрии, выставочных пространств, объектов общественного питания (кафе и ресторанов), уличной торговли. Также будет создана площадка для развития инновационных стартапов, которая включает в себя бизнес-инкубатор, центр прототипирования, коворкинг.

«При грамотной организации пространства проект обещает стать весьма успешным для девелопера и популярным среди резидентов и местных жителей. К 2023 году объем частных инвестиций достигнет 1,8 миллиарда рублей, а формируемая инфраструктура даст региону 1 тысячу новых рабочих мест», - подчеркнула Мухтиярова.

В доме правительства Московской области прошла встреча губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главой Реутова Станиславом Каторовым и его жителями, на которой обсудили приоритетные проекты для городского округа.