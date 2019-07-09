РИАМО (КРАСНОГОРСК) 9 июл. Одностороннее движение введут на участке улицы Северной в подмосковном Красногорске после 20 июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В микрорайоне Опалиха на улице Северная на участке от улицы Седова до улицы Чапаева будет введено одностороннее движение по направлению в сторону улицы Новая Московская», – говорится в сообщении.

Кроме того, в поселке Истра в целях предотвращения движения крупногабаритного и грузового транспорта по внутридворовым дорогам будут установлены знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено».

«Изменения вступят в силу после 20 июля», – заключается в сообщении.