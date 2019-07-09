РИАМО – 9 июл. Столичным водителям рекомендовали пересесть на метро из-за ухудшения погоды, вечером во вторник на мегаполис обрушатся гроза с порывистым ветром, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«На Москву надвигается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду, сообщает МЧС. В вечерний час пик лучше выбирайте метро – на дорогах будет плотно, мокро и медленно», – говорится в сообщении.

В случае, если без машины никак не обойтись, следует парковаться подальше от рекламных щитов и деревьев.

Во вторник в Москве ожидаются гроза с дождем и усиление ветра, жителей призвали закрывать все форточки и окна.