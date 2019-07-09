РИАМО – 9 июл. В Павловском Посаде работает передвижной флюорограф, с его помощью медики оказывают помощь жителям сел, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Во вторник жители деревни Васютино городского округа Павловский Посад прошли обследование на выездном флюорографе.

«Цель работы передвижного модуля – проведение флюорографических осмотров жителей удаленных районов. Именно для этой категории населения в Павлово-Посадской центральной районной больнице Минздрава Московской области приобретена мобильная установка, которая может работать в отдаленных сельских районах», – отмечается в сообщении.

Большинство легочных заболеваний поддаются лечению, если они вовремя диагностированы.

«Профилактическое флюорографическое исследование грудной клетки помогает выявить патологические изменения в тканях организма прежде, чем они перерастут в стадию, угрожающую жизни пациента», – дополнила главный врач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова.

Для жителей городского округа Павловский Посад процедура флюорографических осмотров давно перестала быть только стационарной, выездной метод используется в течение многих лет.

Жители отдаленных территорий имеют возможность совершенно бесплатно пройти флюорографические осмотры, не выезжая из села.

«Сегодня флюорографию прошли 30 человек. Следующий выезд запланирован на 23 июля в село Рахманово», – заключается в материале.