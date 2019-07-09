РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. Парк у ДК «Костино» в Королеве планируют благоустроить до конца августа, сообщил глава города Александр Ходырев.

Во вторник он провел выездное совещание в парке у ДК «Костино».

«Парк мы благоустраиваем в несколько этапов. Здесь уже выложено порядка 8 тысяч квадратных метров плитки. Особенность парка в том, что здесь множество дорожек, которыми пользуются горожане и поэтому тропиночную сеть мы делали с учетом уже существующих дорожек. Завершить работы планируем до конца августа», – сказал Ходырев.

В парке установят дополнительные скамейки, обновят опоры освещения, уложат плитку, установят урны, проведут работы по озеленению. Также здесь появится веревочный парк.

Работы ведутся в рамках государственной региональной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на условиях софинансирования из регионального и муниципального бюджетов.