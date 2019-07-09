РИАМО - 9 июл. Московским областным УФАС России вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 20 тысяч рублей в отношении должностного лица ООО «Телеком МПК», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Телеком МПК» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых отделом МВД РФ по Талдомскому району, администрацией Талдомского городского округа, университетом «Дубна» и администрацией Дубны.

«Московское областное УФАС России признало ООО «Телеком МПК» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов дела для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности», - говорится в сообщении.