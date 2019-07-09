РИАМО - 9 июл. В московском метро запустили поезд, посвященный донорству крови, тематический состав «Спасибо, донор!» будет ходить по Таганско-Краснопресненской линии до конца года, сообщается на официальном сайте столичной подземки.

В вагонах пассажиры смогут узнать интересные факты и полезную информацию о донорстве и донорском движении, прочитать про истории спасения пациентов, а также узнать об учреждениях службы крови Москвы.

«На сегодняшний день не существует заменителей человеческой крови. Благодаря донорской крови и ее компонентам мы можем вылечивать людей и даже спасать жизни. Запуская тематический поезд «Спасибо, донор!», мы хотим еще раз выразить большую признательность всем, кто когда-либо сдавал кровь, и особенно выделить тех, кто делает это регулярно», — сказала заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Хавкина.

На запуске поезда также присутствовали почетные доноры России и Москвы, волонтеры и организаторы донорского движения, которые получили благодарность мэра столицы за наибольший личный вклад в развитие донорства и службы крови в городе.

Запуск тематических составов, посвященных значимым датам и событиям, уже стал традицией Московского метрополитена. В метро курсировали, например, «Дальневосточный экспресс», поезд, посвященный волонтерскому движению, и состав, оформленный к 120-летнему юбилею Московского художественного театра имени А.П. Чехова.

Недавно запустили поезд, дизайн которого посвящен Московским центральным диаметрам, и состав, экспозиция которого расскажет пассажирам об истории транспорта. Запуск последнего приурочили к 210-летию со дня основания единого транспортного ведомства и транспортного образования России.