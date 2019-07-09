РИАМО - 9 июл. Во вторник на территории Московской области ожидаются грозовые ливни и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до конца суток 9 июля по Московской области ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При ветре в доме следует закрывать все форточки и окна. Машину необходимо ставить вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам следует держаться подальше от гнилых и старых деревьев, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.