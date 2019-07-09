РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. В микрорайоне Юбилейный в Королеве открыли новую детскую площадку, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Во вторник в Королеве глава города Александр Ходырев торжественно открыл новую детскую площадку. В открытии приняли участие воспитанники детского сада «Журавушка».

«Большое внимание мы всегда уделяли благоустройству дворовых территорий. Наш город единственный, где в каждой школе есть свой спортивный комплекс, и мы работаем над тем, чтобы детские и спортивные площадки были в шаговой доступности для каждого жителя города», – сказал Ходырев.

В Королеве уже установили 25 детских площадок. Всего в этом году планируется установка 40 площадок.