РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 июл. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец в ходе рейда до 14 июля будут выявлять водителей, не пропускающих пешеходов на переходах, говорится в сообщении пресс-службы службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации дорожной обстановки, профилактики и снижения количества ДТП, связанных с наездами на пешеходов, до 14 июля будет проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, которые не пропускают пешеходов на переходах», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что основными причинами высокого уровня аварийности с участием пешеходов являются нарушения требований ПДД участниками дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, водитель будет привлечен к административной ответственности. Ему выпишут штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Пешеход, нарушивший правила, должен будет заплатить штраф в размере 500 рублей.