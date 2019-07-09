РИАМО – 9 июл. Первый органный концерт в концертном зале парка «Зарядье» в столице может пройти уже до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Недавно в Москву были доставлены внутренние механизмы и конструкции органа для концертного зала в парке «Зарядье». Сейчас полным ходом идет монтаж и пуско-наладочные работы», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что работы по настройке самого крупного в России органа должны быть завершены в скором времени.

«Возможно, до конца года здесь уже пройдет первый органный концерт», – дополнил заммэра.

Хуснуллин пояснил, что монтаж конструкции органа по технологии возможен только через год после завершения строительства здания, в котором инструмент предполагается размещать, поскольку такой срок требуется на осадку здания.