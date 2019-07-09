РИАМО - 9 июл. В Подмосковье с 2013 года жилищные субсидии по губернаторской программе получили 180 многодетных семей, которые совокупно воспитывают 1 576 детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

С 2013 года на территории региона действует госпрограмма «Жилище», в рамках которой реализуются 7 подпрограмм по улучшению жилищных условий различных категорий граждан. В том числе действует подпрограмма, созданная по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, – «Обеспечение жильем семей, имеющих семь и более детей».

«На минувшей неделе свидетельства об участии в программе получили последние в 2019 году 7 семей из Долгопрудного, Каширы, Лобни, Павловского Посада, Солнечногорска, Сергиева Посада и Люберец», – говорится в сообщении.

За 6,5 лет подпрограммой «Улучшение жилищных условия семей, имеющих семь и более детей» воспользовались 180 многодетных пар, которые воспитывают 1 576 детей.

«Каждая из семей получила возможность купить квартиру или жилой дом. Общая площадь приобретенного жилья составила 18 тысяч квадратных метров. Общая сумма субсидии по программе за все 6 лет реализации составила 1 миллиард 349 миллионов рублей», – отмечается в материале.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала, что уникальная программа субсидирования многодетных семей реализуется только в Подмосковье.

«В 2019 году в ней приняли участие 22 семьи, которые воспитывают 170 детей. Совокупный размер субсидии в текущем году составил 152 миллиона рублей», – заключила Федотова.