РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В Подольске сотрудники полиции задержали иностранца, подозреваемого в краже крупной суммы денег с банковской карты пострадавшей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 39-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный в квартире одного из домов на улице 43-й Армии похитил банковскую карту и снял с нее денежные средства на сумму 400 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска был установлен и задержан 39-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.