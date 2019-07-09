РИАМО - 9 июл. В районе Раменки на западе столицы разместят медицинский центр, его построят за счет средств инвестора к середине 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора города Москвы.

По словам председателя ведомства Олега Антосенко, срок действия разрешения на строительство будет действовать до июля 2021 года. Объект возведут по адресу: улица Удальцова, владение 87, строение 1.

«В двухэтажном здании разместятся ресепшн, кабинеты, процедурные, массажные, кабинет восстановительного лечения, зал лечебной физкультуры, кабинеты заведующего и старшей медсестры, моечная, бельевая, помещения по ремонту оборудования и приготовления дезинфицирующих средств», – отмечается в сообщении.

Территорию благоустроят: оборудуют проезды и пешеходную зону с покрытием из тротуарной плитки. Также появится небольшая парковка для посетителей.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам медицинского центра в Раменках будут привлекаться специалисты центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – подчеркнул Антосенко.