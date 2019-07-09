РИАМО - 9 июл. Во вторник в Москве ожидаются гроза с дождем и усиление ветра, жителей призвали закрывать все форточки и окна, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При ветре следует закрывать все форточки и окна. Если ветер застал на улице, то надо укрыться в подъезде или прочном здании, не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

Следует держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев. Во время грозы также нельзя купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.