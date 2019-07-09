РИАМО - 9 июл. Спасатели клинского территориального управления «Мособлпожспаса» нашли и вывели из леса 19-летнего молодого человека в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства.

Юноша совершал велосипедную прогулку в лесном массиве в районе поселка Ржавки городского округа Солнечногорск. Поняв, что сбился с пути, он вызвал спасателей. После определения возможного положения потерпевшего с его слов и описаний, а также используя различные методики поиска, спасатели и полиция вывели молодого человека на дорогу.

«В данной ситуации поиски продолжались около двух часов. К счастью, у потерявшегося с собой был мобильный телефон. В наше время мало у кого нет мобильного телефона. Умение в экстремальной ситуации правильно распорядиться этим техническим средством, зачастую, становится определяющим в спасении человека», – отметил спасатель отряда Игорь Васильев.

Спасатели рекомендуют перед выездом на природу позаботиться о полной зарядке батареи и при необходимости пополнить счет мобильного телефона.

«При планировании своего путешествия или прогулки желательно выбирать местность, находящуюся в зоне покрытия оператора сотовой связи. Если Вы заблудились, необходимо сообщить о своем бедственном положении по телефону 112», – заключается в материале.