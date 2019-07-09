РИАМО - 9 июл. Поликлинику, расположенную по улице Молодежной в городе Химки, планируют открыть ко Дню города в сентябре текущего года, в там смогут попасть на прием порядка 400 человек - 150 детей и 250 взрослых, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Химки.

Ход строительства нового объекта новой поликлиники на личном контроле главы городского округа Дмитрия Волошина. Готовность поликлиники к открытию регулярно проверяет рабочая группа.

«В ходе осмотра медучреждения уделяем особое внимание оснащению кабинетов ведущих специалистов, проверяем соответствие помещений нормам пожарной безопасности. В этом году в Химках откроется 3 поликлиники. Главная задача - обеспечить прием всех необходимых узких специалистов. В поликлинике по улице Молодежной таких врачей будет 17», — рассказал Волошин.

Недочеты, которые выявляются в ходе осмотров самого медучреждения и прилегающей территории, устраняются подрядной организацией в установленные сроки, в среднем в течение одной недели.

«У нас здесь живет много людей - семьи с детьми, много пожилых. Качественная медицинская помощь без очередей нужна каждому. Когда поликлиника откроется, попасть на прием станет проще», — поделился мнением житель округа Николай Михайлюк.

В медучреждении предусмотрен дневной стационар. Поликлиника будет оснащена блоками лаборатории срочных анализов, диагностики и физиотерапии.