РИАМО - 9 июл. Возгорание в дачном доме потушили в СНТ «Родник-4» городского округа Домодедово, в работах принимали участие 11 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 10:44 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, СНТ «Родник-4», дом 25», - сообщается на сайте.

В 14:00 была проведена ликвидация пожара. Для ликвидации последствий происшествия привлекали три единицы техники, 11 человек.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 47 пожаров.