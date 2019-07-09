РИАМО - 9 июл. Московское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по признакам картельного сговора между двумя участниками аукциона, организованного УВД по Центральному административному округу столицы, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

УВД в прошлом году провело аукцион на сумму 2,4 миллиона рублей на выполнение работ по обеспечению инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности подразделений УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве.

«В торгах приняли участие ООО «Столицастрой» и АО «Восход». По итогам торгов контракт был заключен с ООО «Столицастрой», предложившим снижение в 0,5% от начальной цены контракта», – отмечается в материале.

УФАС установило факты, свидетельствующие об обмене информацией и взаимодействии между двумя фирмами. Если вина компаний будет доказана, им грозит административный штраф в размере до 50% от начальной стоимости торгов.