РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 июл. В дорожно-транспортных происшествиях на территории подмосковных Люберец с начала текущего года погибли три пешехода, говорится в сообщении пресс-службы службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В первом полугодии текущего года совершено 56 наездов на пешеходов, в результате которых 3 пешехода погибли и 53 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших пешеходов – 5 несовершеннолетних детей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 44 наезда на пешеходов совершены по вине водителей, 15 – по вине пешеходов.