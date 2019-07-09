РИАМО - 9 июл. Полиция задержала подозреваемого в краже мобильного телефона из дома 65-летей жительницы в Сергиево-Посадском городском округе, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило заявление от 65-летней местной жительницы о краже мобильного телефона из ее квартиры, расположенной в одном из домов на Новоуглическом шоссе. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 54-летний местный житель», - сообщается на сайте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.