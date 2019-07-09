РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В микрорайоне Кузнечики Подольска 11 июля обсудят планы благоустройства на 2020 год с жителями трех многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В микрорайоне Кузнечики с жителями трех домов 11 июля обсудят планы комплексного благоустройства дворовой территории на 2020 год. Встреча пройдет с жителями домов №№15, 17 и 17А по улице 43-й Армии. Она состоится у дома №15 в 16:00», – говорится в сообщении.

Жителей вышеуказанных домов приглашают принять участие в мероприятии.