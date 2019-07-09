РИАМО - 9 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с жителями Реутова в доме правительства Московской области поддержал идею о создании онлайн платформы детского технопарка «Изобретариум», чтобы уникальный проект стал доступнее большему количеству детей в регионе, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Знаю, что город (Реутов – ред.) благоустроен, оснащен видеокамерами по программе «Безопасный регион». У нас были очень позитивные отклики по парку, который очень популярен в Реутове. Конечно, последний проект – это «Изобретариум», который работает в Реутове. Ребята проводят там время до 21:00-22:00. Я знаю, что у вас есть предложение по дальнейшему развитию», - сказал Воробьев.

Директор детского технопарка «Изобретариум» города Реутов Наталья Кивва выступила с предложением о создании онлайн платформы виртуального «Изобретариума» для обеспечения максимального охвата детей современными программами дополнительного образования и создания сообщества научно-технического творчества и развития у детей компетенций, востребованных в наукоемких и высокотехнологичных отраслях экономики.

«К нам едут со всех уголков Московской области – это и на экскурсии, и учиться. Мы хотим предложить для всей Московской области портал, где будет виртуальный «Изобретариум». Наша команда готова стать разработчиками, но требуются вложения, чтобы это было на достойном уровне», - добавила Кивва.

В доме правительства Московской области прошла встреча губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым и его жителями, на которой обсудили приоритетные проекты для округа.

В технопарке занимаются 1,3 тысячи детей в возрасте от пяти до 18 лет, для них организовано доступное дополнительное образование по техническим и естественно-научным направлениям.

Основной отличительной особенностью «Изобретариума» является авторская методика развития критического продуктивного мышления у детей, позволяющая научить их решать, а не выполнять за них, реальные технологические задачи. Разработана игра для междисциплинарной команды, которая создает новый продукт, сервис или хочет улучшить существующий на основе популярных мировых трендов.