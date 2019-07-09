РИАМО - 9 июл. Трое местных жителей задержаны в подмосковном Ногинске по подозрению в убийстве мужчины в ходе пьяной ссоры, они расчленили и спрятали труп жертвы, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следственным отделом по Ногинску ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении убийства 33-летнего мужчины, совершенного группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ) задержаны местные жители – женщина и двое мужчин 1969 годов рождения.

«По предварительным данным следствия, в ночь с 5 на 6 июля 2019 года компания знакомых находилась в квартире одного из подозреваемых. В ходе распития спиртного между двумя мужчинами произошла ссора, возникшая на почве длительных неприязненных отношений. В процессе конфликта подозреваемые решили совершить убийство своего оппонента», – говорится в сообщении.

С целью реализации преступного плана хозяин квартиры вколол потерпевшему максимальную дозу нейролептика. После чего, компания совершила убийство мужчины. Части тела потерпевшего позже были закопаны в лесном массиве.

«В настоящее время продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на выяснение всех деталей совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», – уточняется в материале.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.