РИАМО - 9 июл. С начала июня в Москве выпало порядка восьми миллиметров осадков, что составляет свыше восьми процентов от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО во вторник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«За вчерашний день на ВДНХ выпало всего 1,5 миллиметра. Всего за восемь дней выпало 7,8 миллиметра осадков, что составляет 8,3 процента от месячной нормы», – сказал Цыганков.

Он добавил, что в Московской области за вчерашний день больше всего осадков выпало в Новом Иерусалиме, там выпало около 20 миллиметров осадков, и около 13 миллиметров в Серпухове.

В Москве и Подмосковье с 10 июля ожидается понижение температуры, на предстоящих выходных ночная температура может зафиксироваться на отметке 5-10 градусов тепла.