РИАМО - 9 июл. С начала июня в Москве выпало порядка восьми миллиметров осадков, что составляет свыше восьми процентов от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО во вторник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Он добавил, что в Московской области за вчерашний день больше всего осадков выпало в Новом Иерусалиме, там выпало около 20 миллиметров осадков, и около 13 миллиметров в Серпухове.
В Москве и Подмосковье с 10 июля ожидается понижение температуры, на предстоящих выходных ночная температура может зафиксироваться на отметке 5-10 градусов тепла.
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