РИАМО – 9 июл. Возгорание ликвидировали в дачном доме СНТ «Васильки» Богородского городского округа, в тушении принимали участие 11 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 10:49 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, Богородский городской округ, поселок Затишье, СНТ «Васильки», участок 51.

«В 13:35 – ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 47 пожаров.