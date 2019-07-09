РИАМО - 9 июл. Управление Росреестра по Московской области предупредило о действующих в интернете сайтах, использующих официальную символику Росреестра и схожее название, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Единственным официальным сайтом Росреестра является сайт https://rosreestr.ru. Именно через него возможно получение услуг ведомства в электронном виде», — отмечается в материале.

В настоящее время зафиксированы сайты, использующие дизайн и символику Росреестра, которые предлагают за деньги оказать бесплатные услуги ведомства.

Среди этих сайтов-двойников можно найти следующие: http://rosstreestr.ru, http://rosreestrr.ru, https://rosreestr.net, https://rosreestra.ru, http://roscadastr.com, http://egrp365.ru, https://rossegrn.online, https://www.егрн.рф и http://кадастровая-карта.рф.

«Данные сайты не имеют отношения к Росреестру. За информацию, содержащуюся на этих и прочих сайтах, подражающих дизайну и символике ведомства, Росреестр ответственности не несет», — отмечается в материале.

Специалисты предупреждают, что обращение к сайтам-двойникам может повлечь финансовые потери для заявителей, а также привести к получению недостоверных сведений в сфере недвижимости.