РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 июл. В подмосковных Люберцах с начала текущего года медицинское обследование в рамках Единых дней диспансеризации прошли более 27 тысяч жителей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«С начала года более 27 тысяч жителей городского округа Люберцы прошли комплексное медицинское обследование в рамках Единых дней диспансеризации. Обследование проводится во всех поликлинических отделениях ЛРБ №1 и ЛРБ №2 с 9:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

Очередной Единый день диспансеризации состоится 13 июля. При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

На прохождение диспансеризации в этом году приглашаются граждане, рожденные в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 годах.