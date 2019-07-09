РИАМО - 9 июл. Ремонтные работы на полях для конных состязаний школы «Битца» проведут впервые за 40 лет на юге столицы, подрядчика определят в ходе электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.
Об этом стало известно в рамках публичного слушания закупки, которое прошло при поддержке столичного департамента по конкурентной политике на площадке Московской торгово-промышленной палаты. Предстоящую закупку на выполнение работ по ремонту конноспортивных полей обсудили представители заказчика и бизнес-сообщества в рамках проекта «Биржа торгов».
«Жемчужина конного спорта в России – школа «Битца» – является крупнейшим в Европе конноспортивным комплексом, и поставщику, выигравшему в процедуре, доверят самое важное – создать комфортную инфраструктуру для спортсменов и лошадей», – заявил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Он добавил, что победителю предстоит отремонтировать поля для конных состязаний, настроить систему полива газона, а также обеспечить безопасность лошадей во время выгула.
«Школа «Битца» неслучайно была построена в 70-х годах прошлого века в Чертаново. В то время район был малонаселен, и участники предстоящей Олимпиады-80 могли рассчитывать на полное спокойствие во время занятий и отсутствие посторонних шумов, которые могли напугать лошадей. И хотя с того времени прошло уже почти 40 лет, комфорт и безопасность спортсменов и лошадей все еще остаются для нас на первом месте», – подчеркнул руководитель департамента спорта столицы Алексей Кондаранцев.
Он уточнил, что предстоящая закупка – лишь часть программы комплексного благоустройства территории школы, которая превратит «Битцу» в одну из лучших конноспортивных баз в Европе.
Победитель электронного аукциона сможет поэтапно выполнять все работы, предусмотренные условиями контракта. На их полное завершение отводится 90 дней.
Работы будут проводиться на территории ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта, расположенного по адресу: Балаклавский проспект, владение 33.
Начальная цена контракта – 121 миллион рублей.
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