РИАМО – 9 июл. В больнице городского округа Дубна выполнена сложнейшая операция пациентке с несколькими хроническими заболеваниями, пожилая женщина чувствует себя хорошо, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Во 2-е хирургическое отделение Дубненской городской больницы областного Минздрава поступила пациентка 77 лет.

«В результате обследования у женщины диагностированы киста печени, размер которой достиг 17 сантиметров, киста почки – 8 сантиметров, а также хронический калькулезный холецистит, при котором возникает воспаление желчного пузыря и образование камней», – отметил заведующий отделением Тарас Тарасюк.

Пациентке выполнена симультанная лапароскопическая операция – одномоментно через небольшие проколы проведена холецистэктомия, а также иссечение кист печени и почки.

Несмотря на возраст пациентки, отмечена ранняя реабилитация. Женщина чувствует себя хорошо и выписана домой. Главными преимуществами симультанных лапароскопических операций перед традиционными хирургическими вмешательствами являются уменьшение нагрузки на организм человека и сокращение времени лечения и восстановления.