РИАМО - 9 июл. Московский урбанистический форум-2019 стал самым представительным с точки зрения международного взаимодействия за всю историю проведения, в рамках фестивальной программы прошло около сотни мероприятий, которые посетили более 200 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Впервые за историю проведения, форум был представлен сразу на трех городских площадках – в «Зарядье» прошла основная деловая программа, а в «Гостином дворе» и в «Манеже» были проведены фестивали и выставки», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На урбанфоруме впервые в России состоялся международный Конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья во все сферы городского развития. Кроме того, в Гостином дворе прошел форум «Мой район», посвященный реализации новой городской программы создания качественной городской среды во всех районах Москвы.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что в ходе форума состоялись подписания ряда значимых соглашений между городами и крупными холдингами.

«В частности, мэр Москвы Сергей Собянин подписал программы двустороннего сотрудничества с Анкарой и Метрополией Большого Парижа, а столичный холдинг «Мосинжпроект» заключил соглашение с французской компанией SUEZ о создании совместного предприятия по переработке строительных грунтов и отходов», – пояснил Хуснуллин.

Московский урбанистический форум – крупнейший международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. Форум объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан.