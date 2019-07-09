РИАМО - 9 июл. Полиция задержала подозреваемого в краже строительных материалов и электроинструментов в СНТ деревни Грибово городского округа Павловский Посад, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МО МВД России «Павлово-Посадский» обратился мужчина с заявлением о краже строительного материала и электроинструментов из строящегося дома в садовом товариществе деревни Грибово. Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан ранее судимый 28-летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.