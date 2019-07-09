РИАМО – 9 июл. Три комплексных исследования были представлены гостям Московского урбанистического форума, эксперты рассказали о передовом опыте мегаполиса в области транспортного развития и благоустройства, кроме того, была открыта партнерская лаборатория для представителей администраций городов стран СНГ, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник на заседании президиума правительства столицы подвели основные итоги проведения IX Московского урбанистического форума (МУФ), который прошел 4-7 июля. Главной площадкой форума, как и в предыдущем году, стал концертный зал «Зарядье». Основная тема – «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Участники обсуждали проекты и инициативы, которые могут улучшить жизнь горожан.

«Исследование «Вызовы роста. Мегапроекты Москвы как инструмент сбалансиро­ванного развития мегаполиса» подготовлено международной консалтинговой компанией BCG. Оно было посвящено вопросам влияния реализуемых мегапроектов на сбалансированность развития Москвы», – говорится в сообщении.

Проект «Город – дизайнер здоровья» представляет собой исследование лучших мировых практик в области стандартов здорового строительства и проектирования городской среды, подготовленное аналитическим центром АНО «Московский урбанистический форум».

«Качество жизни. Проекты, меняющие города». Исследование динамики градостроительного развития города Москвы относительно других городов мира за 5 лет, подготовленное консалтинговой компанией PWC», – уточняется в материале.

В рамках партнерства МУФ и программы ООН-Хабитат была открыта партнерская лаборатория для представителей городских администраций городов стран СНГ, а также состоялся тренинг по основам городского развития и планирования для устойчивых городов.

«Одна из сессий тренинга была посвящена теме «От теории к практике. Как применить московский опыт городского развития в городах СНГ?». Эксперты представили передовой опыт Москвы в области городского планирования, транспортного развития, благоустройства и внедрения технологий умного города и обсудили, как эти решения могут применяться в городах СНГ”, – поясняется в материале.

В тренинге приняли участие представители городских администраций восемь стран СНГ.

На выставке МУФ-2019 были представлены ключевые проекты развития Москвы за последние 8 лет. На стендах проходили деловые встречи, подписание соглашений, в том числе международных, и другие мероприятия.

Кроме того, для удобства горожан, помимо выставочной площадки в КЦ «Зарядье», на площадке ЦВЗ «Манеж» была открыта экспозиция «Москва. Город меняется для вас». За четыре дня работы ее посетили около 10 тысяч человек. Выставка продлится до 14 июля.

Кроме того, 5 июля на Большом Лугу в «Зарядье» состоялось вручение ежегодной премии городских сообществ (MUF Comminity Awards 2019). Голосование проводилось с 15 июня по 1 июля на портале mos.ru.

В частности, лауреатами премии стали в номинации «Благотворительные и социальные проекты» спецпроект врача Андрея Павленко и информационного портала «Такие дела» – «Жизнь человека»; в номинации «Городские технологии» – сервис хранения вещей «Чердак» – интернет-сервис хранения вещей для жителей столицы.

Специальную награду Moscow Urban Forum получили компания «Яндекс» и поисково спасательный отряд «Лиза Алерт».