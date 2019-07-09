РИАМО – 9 июл. Три комплексных исследования были представлены гостям Московского урбанистического форума, эксперты рассказали о передовом опыте мегаполиса в области транспортного развития и благоустройства, кроме того, была открыта партнерская лаборатория для представителей администраций городов стран СНГ, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Во вторник на заседании президиума правительства столицы подвели основные итоги проведения IX Московского урбанистического форума (МУФ), который прошел 4-7 июля. Главной площадкой форума, как и в предыдущем году, стал концертный зал «Зарядье». Основная тема – «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Участники обсуждали проекты и инициативы, которые могут улучшить жизнь горожан.
«Исследование «Вызовы роста. Мегапроекты Москвы как инструмент сбалансированного развития мегаполиса» подготовлено международной консалтинговой компанией BCG. Оно было посвящено вопросам влияния реализуемых мегапроектов на сбалансированность развития Москвы», – говорится в сообщении.
Проект «Город – дизайнер здоровья» представляет собой исследование лучших мировых практик в области стандартов здорового строительства и проектирования городской среды, подготовленное аналитическим центром АНО «Московский урбанистический форум».
«Качество жизни. Проекты, меняющие города». Исследование динамики градостроительного развития города Москвы относительно других городов мира за 5 лет, подготовленное консалтинговой компанией PWC», – уточняется в материале.
В рамках партнерства МУФ и программы ООН-Хабитат была открыта партнерская лаборатория для представителей городских администраций городов стран СНГ, а также состоялся тренинг по основам городского развития и планирования для устойчивых городов.
«Одна из сессий тренинга была посвящена теме «От теории к практике. Как применить московский опыт городского развития в городах СНГ?». Эксперты представили передовой опыт Москвы в области городского планирования, транспортного развития, благоустройства и внедрения технологий умного города и обсудили, как эти решения могут применяться в городах СНГ”, – поясняется в материале.
В тренинге приняли участие представители городских администраций восемь стран СНГ.
На выставке МУФ-2019 были представлены ключевые проекты развития Москвы за последние 8 лет. На стендах проходили деловые встречи, подписание соглашений, в том числе международных, и другие мероприятия.
Кроме того, для удобства горожан, помимо выставочной площадки в КЦ «Зарядье», на площадке ЦВЗ «Манеж» была открыта экспозиция «Москва. Город меняется для вас». За четыре дня работы ее посетили около 10 тысяч человек. Выставка продлится до 14 июля.
Кроме того, 5 июля на Большом Лугу в «Зарядье» состоялось вручение ежегодной премии городских сообществ (MUF Comminity Awards 2019). Голосование проводилось с 15 июня по 1 июля на портале mos.ru.
В частности, лауреатами премии стали в номинации «Благотворительные и социальные проекты» спецпроект врача Андрея Павленко и информационного портала «Такие дела» – «Жизнь человека»; в номинации «Городские технологии» – сервис хранения вещей «Чердак» – интернет-сервис хранения вещей для жителей столицы.
Специальную награду Moscow Urban Forum получили компания «Яндекс» и поисково спасательный отряд «Лиза Алерт».
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии