РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 июл. Заключение о соответствии требованиям техрегламентов выдали построенному в поселке Сельхозтехника в Подольске складскому корпусу, объект готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получил складской корпус, который расположен вблизи поселка Сельхозтехника в городском округе Подольск. Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Как отметил, начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян, здание предназначено для хранения грузов. В корпусе предусматриваются инженерно-технические зоны для логистических услуг по приему, хранению и отправке грузов. Для сотрудников склада на объекте предусмотрены бытовые помещения.

Площадь складского корпуса составляет 51,6 тысячи квадратных метров. Застройщиком объекта выступает ООО «База №1».