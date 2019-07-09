РИАМО - 9 июл. Полиция Одинцовского городского округа задержала подозреваемого в краже денег с банковской карты, сумма ущерба составила свыше 12 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть Успенского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» поступило заявление от жителя Московской области, который сообщил о краже денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 35-летний местный житель», - сообщается на сайте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.