РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В микрорайоне Климовск Подольска иномарка столкнулась с мотоциклистом на Индустриальной улице, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Авария произошла во вторник днем на Индустриальной улице, не доезжая до автозаправки «Татнефть».

«Сегодня (9 июля - ред.) поступила информация о столкновении автомобиля Renault с мотоциклом на улице Индустриальная в микрорайоне Климовск. На месте работают сотрудники ГИБДД. Пока информации о пострадавших не поступало», – сказал сотрудник ведомства.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 14:55 на данном промежутке автодороги образовалась пробка.