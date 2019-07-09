РИАМО – 9 июл. Жителей столицы пригласили присоединиться к празднованию Дня московского транспорта, который состоится 13 июля, по предварительным оценкам, всего в мероприятиях могут принять участие более 100 тысяч горожан, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

День московского транспорта установлен в 2017 году. Празднование проходит во вторую субботу июля и приурочено к дате открытия первого общественного транспорта в столице – конки (7 июля 1872 года).

«День московского транспорта является профессиональным праздником свыше 170 тысяч работников столичного Транспортного комплекса – сотрудников Московского метрополитена, «Мосгортранса», коммерческих перевозчиков, железнодорожников, таксистов, ГИБДД, УВД на Московском метрополитене и других транспортных организаций. В 2019 году День московского транспорта будет отмечаться 13 июля. По оценкам, в праздновании примут участие более 100 тысяч человек», – отмечается в сообщении.

В День московского транспорта в ГУП «Мосгортранс» пройдут экскурсии в центральном филиале и автобусном парке №17. Также экскурсии организуют ситуационный центр ЦОДД, Депо и Единый диспетчерский центр «Аэроэкспресса».

«Участие в экскурсиях – только по предварительной записи», – подчеркивается в материале.

Основными площадками праздника станут ВДНХ, проспект Академика Сахарова, Трубная площадь, Чистопрудный бульвар и парк «Зарядье».

На ВДНХ пройдет выставка ретро-транспорта, откроется зона детской анимации по безопасности дорожного движения.

«На проспекте Академика Сахарова все желающие смогут посетить выставку общественного городского транспорта столицы, где будут представлены порядка 50 транспортных средств, и посмотреть показательные выступ­ления сотрудников ГИБДД», – добавляется в пресс-релизе.

Колонна из 19 трамвайных вагонов пройдет по центральным улицам Москвы до Чистопрудного бульвара, где с 12 до 18 часов ими смогут полюбоваться все желающие.

«На площадках в парках выступят артисты проекта «Музыка в метро», состоятся розыгрыши сувениров и подарков. В парках «Зарядье», «Фестивальный» и «Красная Пресня» откроются фотовыставки на транспортную тематику, включая показ архивных снимков», – дополняется в сообщении.

На Трубной площади можно будет поучаствовать в тематическом квесте. Крупным событием праздничной программы станет Московский ночной велофестиваль, который стартует на Кремлевской набережной и финиширует на Суворовской площади.

Ожидается, что в велопрогулке по ночной столице примут участие более 20 тысяч человек. В начале велофестиваля планируется пополнить «Книгу рекордов Гиннеса». На Васильевском спуске порядка 3,5 тысяч людей выстроят самую большую в мире фигуру велосипеда.