РИАМО - 9 июл. Городские заказчики представят девять лотов на капремонт трамвайных путей в Москве, об условиях заключения контрактов с на оказание услуг расскажут на публичном слушании закупок, которое состоится 11 июля в рамках проекта «Биржа торгов», говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Организатором мероприятия с участием представителя заказчика – ГУП «Мосгортранс» – выступает департамент города Москвы по конкурентной политике. Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что публичное представление закупочных процедур полезно не только представителям бизнеса, но и заказчикам.

«Ценность таких мероприятий – в получении обратной связи. С этой целью наряду с потенциальными интересантами на роль подрядчиков, приглашаем экспертов и представителей таких общественных организаций, как «Деловая Россия», «Опора России» и Торгово-промышленной палаты РФ», — сказал Дегтев.

Он добавил, что на публичном представлении не просто рассказывается о предстоящей процедуре и о том, как она повлияет на качество жизни горожан, но и дается возможность узнать всю дополнительную информацию – на что следует обратить внимание в техническом задании, какие критерии отбора победителя.

«Заказчики, в свою очередь, могут увидеть, какие моменты все еще продолжают вызывать наибольшие вопросы потенциальных участников, и понять, как сделать участие в закупке более прозрачным», — заметил глава департамента.

В рамках мероприятия будут представлены девять лотов на выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей общей протяженностью около 28 километров. Выполнение ремонтных работ поможет обеспечить безопасную и бесперебойную перевозку пассажиров в столице, сократит ее время, а также обеспечит внедрение трамваев нового поколения на отремонтированных участках в Москве.

Еще одна закупка предусматривает выполнение проектно-изыскательских работ по реставрации с приспособлением под современное использование с элементами реконструкции объекта культурного наследия регионального значения ансамбля зданий Рязанского трамвайного парка 1910-1911 годов.

Публичное представление закупок пройдет 11 июля 2019 года по адресу: Страстной бульвар, дом №2 (лофт отеля «Стандарт»). Начало в 10:00.