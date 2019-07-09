РИАМО - 9 июл. Детскую зону зоопарка на Большой Грузинской планируют открыть до конца лета, в ней будет интерактивное пространство для взаимодействия юных посетителей с животными, концепцию новой территории разработало архитектурное бюро Wowhaus по заказу ГУК «Московский зоопарк», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Основной задачей было на небольшом участке разместить фермерских животных, обеспечив им комфортное существование, а также создать пространство для взаимодействия животных с детьми, которое было бы интерактивным и безопасным для детей любого возраста. Чтобы реализовать эту задачу, архитекторы Wowhaus решили создать безбарьерную среду как в общественных пространствах и разделить ее на несколько зон», - пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В первой зоне расположится ферма, где живут гуси, коровы, куры, козы; за фермой будет зона леса и вольер для птиц; следующая зона – «город кроликов» — территория с подземными тоннелями; и последняя зона предназначена для отдыха без животных.

«Таким образом нам удалось создать образовательно-развлекательный комплекс, который наглядно иллюстрирует историю одомашнивания животных и птиц. Это принципиально новая среда, отвечающая всем требованиям по содержанию питомцев зоопарка, и которая будет приспособлена для пользования посетителями в любое время года», — отметила генеральный директор Wowhaus Анна Ищенко.