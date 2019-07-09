РИАМО – 9 июл. На территории технопарка ЦАГИ в Жуковском состоится конференция, посвященная беспилотным авиационным системам, это станет первым мероприятием, проведенным под эгидой рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Стороны договорились о проведении мероприятия в ходе презентации технопарка на рабочей группе, которая прошла в главном офисе НТИ «Аэронет».

«В ходе презентации был подробно рассказан доклад об инновационной и технологической инфраструктуре технопарка, а также возможным направлениям сотрудничества с «Аэронетом». Кроме того, выступил один из резидентов технопарка ЦАГИ, который ведет проект по разработке беспилотного автожира», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Мероприятие объединило на площадке несколько высокотехнологичных компаний в сфере беспилотных авиационных систем, ЦАГИ представил руководитель проекта «Технопарк ЦАГИ», перспективного развития ФГУП «ЦАГИ» Дмитрий Чернышев.

Национальная технологическая инициатива – это долгосрочная программа мер по поддержке развития перспективных отраслей, способных обеспечить глобальное технологическое лидерство России к 2035 году. На сегодняшний день выделяют девять направлений, в их числе «Аэронет», сфера деятельности которого – рынок авиационно-космических и беспилотных летательных аппаратов.