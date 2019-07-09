РИАМО - 9 июл. Второй резидент подмосковного сырного кластера – компания «Куршавальская сыроварня» – получил земельный участок без торгов для реализации проекта, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Земельный участок площадью 9988 квадратных метров для реализации инвестпроекта получила «Куршавальская сыроварня». Это уже второй резидент, который реализует проект производства по глубокой переработке молока на территории агропарка «Сырная долина» в Дмитровском городском округе. Мощность переработки составит порядка 7 тонн полутвердых и твердых сыров в сутки», – заявил Разин.

По его словам, цель нового инвестиционного проекта – создание высокоэффективного предприятия с применением современных технологий.

«Проект предполагает строительство молокоперерабатывающего комплекса с инженерной инфраструктурой, приобретение и установку технологического и вспомогательного оборудования по производству сыров. Общий объем финансирования на реализацию проекта составит около 250 миллионов рублей», – подчеркнул глава областного Минсельхозпрода.

Реализация проекта предполагается в два этапа. Сначала предусмотрено строительство основного производственного здания, а также приобретение и монтаж оборудования для производства сыра разных сортов до 3 тонн в сутки. Второй этап – строительство вспомогательных помещений и приобретение оборудования для увеличения выпуска продукции до 7 тонн в сутки.

«Запуск нового производства будет способствовать созданию порядка 65 новых рабочих мест и благоприятно скажется на развитии как Дмитровского округа, так и всего региона», – заверил Разин.

Ранее предприятие «Сыровар» получило без проведения аукциона земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта.