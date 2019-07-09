РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 июл. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск подмосковного Подольска планируют построить площадку для выгула собак, а также установить лавочки и урны, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке «Дубрава» микрорайона Климовск завершаются работы по обустройству тропинок из брусчатки. В рамках проведенных работ было построено более 1,1 тысячи квадратных метров тропиночной сети. В настоящее время рассматривается вопрос обустройства площадки для выгула собак и проведения работ по устройству линии уличного освещения, а также установке лавочек и урн», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что при наличии финансирования работы планируют выполнить в текущем году.